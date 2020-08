Polícia Rodoviária Federal apreende 31 quilos de maconha em São Gonçalo do Sapucaí

Pin Compartilhar 0 Compart.

Droga foi localizada dentro de veículo após fiscalização na BR-381

Redação CSul/Foto: PRF

A Polícia Rodoviária Federal prendeu nesta terça-feira (11), dois homens, de 23 e 33 anos. Os dois foram abordados na BR-381, em São Gonçalo do Sapucaí. De acordo com a PRF, a dupla estava em um carro e transportavam cerca de 31 quilos de maconha. A droga foi localizada com auxílio de cães farejadores.

Ainda conforme a Polícia Rodoviária Federal, condutor e passageiro demonstraram nervosismo no momento da abordagem. Ao todo, 32 tabletes de maconha foram localizados dentro do veículo.

Questionado, o suspeito disse que pegou o carro em Teixeira de Freitas e seguia para São Paulo, o homem disse ainda que a carga foi carregada em Itapecerica da Serra. Ele receberia R$ 8 mil pelo transporte.

Os homens foram presos e encaminhados à delegacia. O carro foi apreendido e encaminhado ao pátio credenciado. A droga foi apreendida.