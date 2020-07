Polícia Rodoviária Federal apreende 260 quilos de maconha em Perdões

Pin Compartilhar 0 Compart.

Condutor alegou que pegou a droga em São Paulo e levaria até Campo Belo.

Redação CSul/Foto: Polícia Rodoviária Federal

A Polícia Rodoviária Federal aprendeu nesta quarta-feira (22), 260 quilos de maconha que eram transportados em uma caminhonete. A ocorrência foi registrada na BR-381, em Perdões.

De acordo com a PRF, o condutor do veículo onde a droga era transportada desobedeceu às ordens de para e fugiu em alta velocidade. No momento da tentativa de fuga, o motorista invadiu uma propriedade rural e se chocou em uma porteira. Com o carro imobilizado no local, o suspeito tentou correr por uma mata próxima, no entanto, foi abordado pelos policiais. Dentro da caminhonete foram localizados diversos tabletes de maconha, totalizando 260 quilos.

Questionado, o homem alegou que pegou o veículo com a droga em Osasco-SP e levaria até Campo Belo-MG. O homem foi preso e encaminhado à delegacia de Perdões.