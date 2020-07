Polícia Rodoviária Federal apreende 16 toneladas de fumo na BR-381, em Pouso Alegre

Pin Compartilhar 0 Compart.

Carga não possuía descrições de produto e fabricante, além de não ter nota fiscal.

Redação CSul/Foto: Polícia Rodoviária Federal

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu na noite desta terça-feira (28), mais de 16 toneladas de fumo sem procedência. O material era transportado em um caminhão que foi parado em uma fiscalização na BR-381, em Pouso Alegre. A carga com origem de São Paulo teria como destino Natal-RN.

De acordo com a PRF, a carga não possuía descrições do produto e do fabricante, além de não ter nota fiscal. O caminhão conduzido por um homem de 22 anos, foi apreendido juntamente com a carga por crime de descaminho.

O veículo e o material foram encaminhados à Receita Federal de Poços de Caldas.