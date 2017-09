Polícia procura por suspeito de matar pai e filho após discussão no Centro de Paraisópolis

A polícia ainda procura pelo suspeito de ter matado pai e filho durante uma briga no último sábado (16) em Paraisópolis (MG). As vítimas foram sepultadas na cidade na tarde de domingo (17). O crime chocou a cidade.

“Paraisópolis está parada, muito triste, duas pessoas trabalhadoras, infelizmente aconteceu isso”, disse a dona de casa Luciana de Castro Martins.

O crime aconteceu no sábado em plena luz do dia. Imagens de câmeras de segurança mostraram o início da briga, com pai e filho correndo para cima do suspeito.

O mecânico Régis David Ferreira Toledo, de 51 anos e o filho dele, Rafael Augusto Toledo, de 23, foram mortos na área central da cidade. O suspeito é um caminhoneiro de 53 anos, que segundo a polícia, está foragido.

De acordo com testemunhas, a briga começou em outra parte da cidade e foi parar próximo a um cruzamento. O pai foi encontrado morto no chão e o filho ainda foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

As marcas dos tiros estão por todos os lados. Um turista de São Paulo que passava pelo local, disse que viveu momentos de pânico. Ele não sabe o porquê da briga, mas disse que viu um caminhoneiro suspeito, em um carro branco, brigando com as duas vítimas.

“Ele saiu de dentro de um carro com um pedaço de pau e foi pra cima dos dois caras com o pedaço de pau e acertou um, acertou o outro… de repente o filho do homem deu uma gravata, pegou ele por detrás [sic] tipo um mata-leão… aí ele, na hora que ele viu que ele ia perder, ele sacou a arma e atirou no cara atrás dele”, disse a testemunha.

Segundo ele, após balear o rapaz, o suspeito tentou ir embora, mas foi impedido pelo pai.

“O rapaz queria ir embora, o que já tinha atirado no rapaz, mas o pai não, entrou pela porta do passageiro e se grudaram lá dentro de novo. Aí o rapaz saiu do carro, aí deu os dois tiros”, completou a testemunha.

A polícia ainda investiga qual seria a motivação do crime. Fonte: G1 Sul de Minas