Polícia procura por quatro homens que roubaram cerca de R$ 10 mil de joalheria em Passos

Tudo indica que o assalto à joalheria não foi o único crime que os criminosos cometeram. O carro que os suspeitos usaram para chegar até o local foi roubado no início da semana. A vítima foi uma professora universitária, que reconheceu os suspeitos quando viu as imagens do assalto à joalheria.”Reconheci o carro que estava aqui na joalheria e neste momento, no vídeo, eu vi o moletom azul, que foi justamente a pessoa que me pegou no carro”, contou a professora Luciana Cristina Silva.