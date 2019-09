Polícia procura por motocicleta furtada de açougueiro em Soledade de Minas

Pin Compartilhar 0 Compart.

A Polícia Militar está à procura de uma motocicleta Honda CG 150 Titan, de cor vermelha e placa GYY-8092, furtada na noite da última terça-feira (24), na Rua Alexandre Pinto, Centro, em Soledade de Minas.

A vítima, um açougueiro de 22 anos, disse aos militares que estacionou a motocicleta na praça deixando o capacete e a chave na ignição e jogava truco com amigos no local quando dois homens subiram na motocicleta e fugiram sentido a estrada que dá acesso ao lixão de São Lourenço. Segundo o açougueiro, ele pegou uma motocicleta emprestada e saiu no encalço dos autores, perdendo-os de vista na estrada vicinal.

A PM realizou intenso rastreamento mas até o momento o veículo não foi encontrado. Ajude a localizar a motocicleta furtada. Qualquer informação ligue 181 ou 190.

Fonte: O Popular Net / Foto: Ilustrativa