Polícia procura carro que foi furtado em Lavras

Um motorista estacionou seu veículo Volkswagen Gol vermelho, placas GRM-6105, de Lavras, nas proximidades do PSF (Programa de Saúde da Família) “José Cicarelli Filho”, na rua Dr. Gammon, no domingo (18), por volta de 15h e foi participar de um culto evangélico. Ao retornar, às 17h10, percebeu que seu veículo havia sido furtado, imediatamente acionou a Polícia Militar, que compareceu ao local.

A vítima contou aos policiais que o veículo estava com aproximadamente ¼ de combustível no tanque. A vítima disse também que um pequeno amassado no automóvel poderia facilitar o seu reconhecimento, segundo o proprietário, o amassado é no porta-malas do carro.

A PM repassou as informações aos destacamentos da região e também para as polícias rodoviárias Federal e Estadual, além de todas as viaturas do turno, mas até o momento o veículo ainda não foi localizado.

Fonte: Jornal de Lavras / Foto: Reprodução