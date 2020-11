Polícia Militar recupera cerca de R$ 6 mil furtados de residência em Três Pontas

Autores do crime são pai e filho; um segue foragido.

Redação CSul/Foto: 24º BPM

A Polícia Militar recuperou na última sexta-feira (6), cerca de R$ 6 mil furtados em uma residência, na cidade de Três Pontas. Segundo a PM, os autores entraram no local no momento em que a vítima, um idoso, de 77 anos, se ausentava. O dinheiro estava guardado dentro de um armário.

Ainda conforme a Polícia Militar, a dupla deixou um celular dentro da residência, no qual estava destravado e logado em uma página de rede social. Durante a ocorrência, os militares receberam informações relatando a presença de dois homens – observando residências – no bairro.

Durante patrulhamento e buscas aos autores, a Polícia Militar se deparou com um suspeito de 38 anos, com quem nada de ilícito foi localizado; no entanto, ele demonstrou nervosismo com a presença dos militares. Questionado sobre o fato, o homem negou qualquer participação no crime. Os militares o indagaram, também, sobre sua relação com o homem que aparecia nas fotos contidas na redes sociais do aparelho celular deixado na casa, apesar de negar qualquer relação, o suspeito foi encaminhado à Delegacia para prestar esclarecimentos.

Na Delegacia, o suspeito confessou que, o homem no qual aparecia na foto, é seu filho, de 20 anos. O autor então, disse aos militares que o dinheiro furtado estaria em sua casa. No local, foram localizados cerca de R$ 6,7 mil.

O homem foi preso, juntamente com o material apreendido. A Polícia Militar rastreia agora, o autor de 20 anos.