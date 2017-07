Polícia Militar recupera celular roubado e faz apreensão de arma falsa

A Polícia Militar apreendeu um menor de 17 anos na noite de quarta-feira (17) que confessou ter roubado um aparelho celular no centro de Alfenas. A vítima disse aos policiais ter sido roubada por dois indivíduos, sendo que um deles estava armado. A PM conseguiu localizar um simulacro da arma usada no assalto.

Após o assalto, a vítima deparou com viatura da Polícia Militar que patrulhava pelo centro da cidade. Informou aos militares que os assaltantes levaram um telefone celular.

Durante rastreamento, a equipe policial abordou indivíduos próximos a um conjunto habitacional no bairro Recreio Vale do Sol. Um menor, de 17 anos, foi interpelado enquanto tentava esconder blusa em terreno.

O menor foi reconhecido como um dos autores do delito e acabou confessando onde tinha escondido a arma de fogo. Na realidade, de acordo com a PM, se tratava de um simulacro, que foi escondido em uma construção do bairro Vale Verde. O celular subtraído foi também encontrado.

Fonte: Alfenas Hoje