Polícia Militar realiza 3° Passeio Ciclístico em Caxambu

Pin Compartilhar 0 Compart.

No último sábado (12), aconteceu em Caxambu o 3° Passeio Ciclístico através da parceria do PROERD e Grupo TURMA DO BEM do Bairro Caxambu Velho. O passeio foi realizado em uma Ação Cívico Social em parceria com órgãos públicos e comércios locais.

Aproximadamente 150 pessoas participaram do passeio ciclístico, que durante o percurso na área central e bairros trouxeram alegria para a população caxambuense e turistas.

O passeio teve início e chegada na Praça João Pedro. Além dos moradores dos bairros Caxambu Velho e Vila Verde, o evento contou com a participação de pessoas dos bairros adjacentes e da área central.

Na chegada do passeio os participantes foram surpreendidos com mesa de frutas e refrigerantes. Na parte da tarde houve sorteios de brindes para as crianças além da distribuição de brinquedos e pipoca.

“Polícia Militar de Minas Gerais, 244 anos, nossa profissão, sua vida”

Fonte e fotos: PM