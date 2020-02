Polícia Militar prende suspeito com grande quantidade de drogas em Ilicínea

Pin Compartilhar 0 Compart.

Um homem foi preso em Ilicínea na última quinta-feira (20). O suspeito foi localizado após a Polícia Militar receber denúncias de que ele estaria em um loteamento portando grande quantidade de drogas.

Ao chegarem no local, os militares encontraram com o indivíduo que já é bastante conhecido no meio policial. Ele tentou se desfazer das drogas, no entanto, foi abordado e preso. Com ele foram encontradas, 134 papelotes de cocaína; cinco buchas de maconha; um aparelho celular; uma caderneta contendo anotações de tráfico; uma quantia em dinheiro no valor de R$ 194,00, além do veículo em que ele estava.

O suspeito de 57 anos, foi preso por tráfico de drogas e levado para a delegacia. A PMMG desencadeou a Operação Minas Segura, com intuito de combater o crime e manter a ordem no Estado.

Fonte e foto: 24º Batalhão da Polícia Militar

Redação CSul – Alisson Marques