Polícia Militar prende casal de São João del-Rei suspeito de vender droga em Lavras

O Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) recebeu a informação de que havia um casal num ponto de ônibus da rodovia BR-265 com uma quantidade de droga e que o casal era traficante. Foram passados detalhes das roupas do casal para facilitar a identificação.

Os policiais foram até o local e de longe identificaram o casal, os dois foram abordados e disseram que eram de São João del-Rei. O rapaz disse que tinha 23 anos e ela 21, disseram também que aguardavam o ônibus.

Eles foram submetidos a buscas pessoais, com o rapaz os policiais encontraram escondido na cueca uma porção grande de maconha, que se fracionada renderia cerca de 30 porções. No bolso da frente da bermuda do rapaz foi encontrada a quantia de quase R$ 500. Uma policial militar revistou a jovem, porém, nada foi encontrado. Os policiais apreenderam dois celulares para investigação.

Eles receberam voz de prisão e foram conduzidos até a 1ª Delegacia Regional de Polícia Civil (Depol), juntamente com todo material arrecadado, para as providências cabíveis.

Fonte: Jornal de Lavras / Foto: Reprodução