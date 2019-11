Polícia Militar inicia “Operação natalina e férias segura” na região

Pin Compartilhar 0 Compart.

Nessa quinta-feira (28), o 24° BPM lançará a “Operação Natalina e Férias Segura” em Varginha e demais municípios da área de responsabilidade do Batalhão (Boa Esperança, Carmo da Cachoeira, Coqueiral, Elói Mendes, Guapé, Ilicínea, Monsenhor Paulo, Santana da Vargem, Três Pontas).

Todo o efetivo policial será empenhado, inclusive aqueles que trabalham no serviço administrativo, após prévio planejamento e de acordo com a realidade de cada localidade, a fim de resguardar a segurança dos consumidores e comerciantes durante as compras, além de prevenir crimes contra o patrimônio, haja vista o aumento do fluxo de pessoas e de valores nesse período do ano.

O objetivo da operação é garantir à população tranquilidade durante as compras e festejos de final de ano e também durante o período de férias.

A “Operação Natalina 2019” no 24º BPM ocorrerá no período de 28 de novembro a 02 de janeiro de 2020, quando ocorrerá a “Operação Férias Segura”, até o dia 01 de fevereiro de 2020 com a realização de ações e operações de caráter preventivo, com vistas a aumentar a visibilidade e a preservação da ordem pública.

Fonte: PMMG Varginha

Foto: Iago Almeida