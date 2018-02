Polícia Militar faz policiamento na Zona Rural de Campo Belo, Candeias, Aguanil, Santana do Jacaré e Cristais

O Policiamento em Zona Rural é uma das várias atividades da Polícia Militar de Minas Gerais em que a Paz Social é levada também ao homem do campo.

O policial militar, por sua vez, através de contatos pessoais com os moradores das Comunidades Rurais tem a oportunidade de levar segurança em uma simples conversa, momento em que dicas de prevenção são passadas e informações sobre os problemas locais são levados ao conhecimento da Polícia Militar para juntos, buscarem uma solução.

Na Subárea da 161ª Cia PM, composta por 05 Municípios (Campo Belo, Candeias, Aguanil, Santana do Jacaré e Cristais) a PM tem aumentado a sensação de segurança do Homem do campo, realizando contatos com moradores e cadastrado os meios de contato para futuros fins.

Várias Comunidades Rurais já foram visitadas como Calugi, Lagoão, Cachoeirinha, Porto dos Mendes, Mata Santa Fé, Boticão, Maias, Coqueiros e outras serão também cobertas pela Patrulha.

O Comandante da 161ª Cia PM, Major Afonso, destacou que além do patrulhamento rural, o objetivo é fortalecer ainda mais o vínculo entre a Polícia e a Comunidade Rural através da criação de Redes de Vizinhos Rurais Protegidos.

Fonte: Portal Campo Belo / Foto: PMMG