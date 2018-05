PM do Meio Ambiente prende homem com arma de fogo irregular em Campo Belo

Na última segunda-feira (21), a Polícia Militar do Meio Ambiente de Campo Belo/ MG, em atendimento de denúncia de incêndio florestal, compareceu na propriedade na zona rural da cidade, para verificar o início das chamas. Segundo os militares, a esposa do dono da propriedade relatou que seu companheiro tinha uma arma de fogo na residência.

Foi solicitado autorização para efetuar as buscas no interior do imóvel, concedida pelo autor. Perante testemunhas, foi encontrado no quarto, entre os colchões, os seguintes materiais: 1 espingarda/cartucheira calibre .28, contendo um cartucho recarregado, 3 cartuchos de plástico, calibre .28 deflagrados, 1 cartucho de metal, calibre .28 deflagrado, 01 cartucho de metal, calibre .28 recarregado, 01 frasco de plástico contendo chumbo, 01 recipiente de alumínio contendo espoletas, 01 instrumento de madeira para recarregar os cartuchos e 04 frascos de plástico contendo pólvora.

O autor alegou que a arma era utilizada contra aves conhecidas por gralhas, que comiam ovos na propriedade. A arma de fogo não possuía registro.

O autor foi preso em flagrante delito informado de seus direitos constitucionais e conduzido ileso à DEPOL, juntamente com os materiais apreendidos.

A infração encontra-se tipificada na Lei Federal 10.826/13, que trata do Sistema Nacional de Armas.

Fonte: Portal Campo Belo / Fotos: Polícia do Meio Ambiente