Polícia Militar de Passa Vinte apreende duas armas de fogo

A Polícia Militar em cumprimento a Operação Batalhão Engajado, desencadeou operação batida policial no município de Passa Vinte visando combater à desordem, à violência e ao crime, bem como aumentar a sensação de segurança objetiva e subjetiva da população.

Durante a Operação, a equipe policial recebeu denúncia anônima que havia duas armas de fogo, as quais pertenciam ao falecido avô do denunciante, mas que o mesmo queria realizar a entrega voluntária das armas, sem se identificar, para evitar qualquer problema com a justiça, e que iria deixar as armas em uma estrada vicinal da Comunidade Rural Fazenda da Onça. De imediato, a PM iniciou rastreamento na comunidade e foram localizadas no meio de uma mata, às margens da estrada vicinal, envolto a um saco de estopa, 02 (duas) armas de fogo, tipo espingarda, calibre 36 e 03 (três) munições intactas do mesmo calibre, que foram apreendidas.

Fonte e Foto: PM