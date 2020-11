Polícia Militar de Minas Gerais lança Operação ‘Natalina 2020’

O fim do ano se aproxima e com isso, inicia-se o período de campanhas comerciais para as festividades natalinas. Atenta a esse cenário, a Polícia Militar de Minas Gerais iniciou a Operação ‘Natalina 2020’ em todo o Estado.

24º Batalhão com sede em Varginha

O 24º Batalhão com sede em Varginha/MG, também já iniciou a operação, na sede do Batalhão e em todas as cidades que compõem a Unidade, com diversas ações cujo objetivo é inibir e coibir a ação de infratores da lei que, de maneira oportuna, tentam praticar crimes variados, principalmente contra o patrimônio. A ação foi iniciada nesta quinta-feira (26), em Varginha.



Militares iniciaram nesta quinta-feira (26), a operação em Varginha



Serão desenvolvidas até do dia 31 de dezembro diversas atividades de policiamento preventivas em toda a região, visando à preservação da ordem pública, da incolumidade das pessoas e do patrimônio, de forma a impedir ações criminosas.

Várias dicas importantes serão transmitidas a toda a população. Em caso de emergência ligue no telefone 190. Qualquer informação de situações suspeitas podem ser denunciadas diretamente aos policiais e também pelo 181, disque denúncias.

Fonte e foto: Ascom 24º Batalhão da Polícia Militar