Polícia Militar de Meio Ambiente liberta 44 pássaros em Guaranésia

Pin Compartilhar 0 Compart.

A Polícia Militar de Meio Ambiente apreendeu na manhã do último sábado (21), 44 aves que estavam em um criadouro irregular. A PM chegou à residência, no Jardim Renovação, em Guaranésia, por meio de denúncia anônima.

No local foram encontrados 25 Trinca ferro, 04 Tico-Tico, 09 Coleirinha, 05 Azulão e um Corrupião, todos irregulares. Também foram apreendidas 44 gaiolas e três alçapões.

O autor do crime ambiental foi preso em flagrante e foi aplicada multa de R$81,5 mil. Todas as aves foram soltas na natureza e as gaiolas destruídas.

Fonte: Portal da Cidade Guaxupé / Fotos: PM Meio Ambiente