Polícia Militar de Lavras procura por suspeito de homicídio

Quarta-feira (13), às 17:49, em Lavras, os militares compareceram na Rua Gil de Souza Andrade, bairro Jardim Bela Vista, onde realizaram contato com a testemunha, 33 anos, a qual informou que seu irmão, 38 anos, teria deixado os filhos dele em sua residência por volta de 02h da madrugada e, já durante a tarde, percebendo que as crianças precisavam de trocar as roupas e tomar banho, direcionou-se à sua casa do irmão, momento em que uma das crianças, de apenas 10 anos, ao entrar na residência, deparou com sua mãe, 35 anos, ferida e desacordada sobre a cama.

No local os militares constataram que corpo começava a apresentar rigidez cadavérica, motivo pelo qual foi acionada a perícia. Durante os trabalhos periciais, foi possível detectar que a vítima havia sofrido diversos golpes com um instrumento cortante, provavelmente um facão, encontrado na sala da casa.

Foram repassadas informações de que na noite do dia anterior (12), o suspeito do crime, 38 anos, teria ficado sabendo de um relacionamento extraconjugal que a vítima possuía, sendo que após brigar com o suposto envolvido, este teria se dirigido até a residência onde morava com a vítima.

Ainda segundo informações, o suspeito teria sido visto na rua se despedindo de diversas pessoas afirmando que não mais seria visto, contudo ninguém desconfiava do que teria ocorrido.

Os militares iniciaram o rastreamento com a finalidade de localizá-lo, sendo que este prossegue até o presente momento. Havendo informações sobre seu paradeiro, denuncie através do telefone 181. A ligação será anônima.

Fonte: Polícia Militar de Lavras