Polícia Militar apreende drogas após blitz em Gonçalves

Redação CSul – Alisson Marques/Foto: Polícia Militar

A Polícia Militar apreendeu aproximadamente 15 quilos de maconha na noite dessa quinta-feira (21), em Gonçalves. A droga estava sendo transportada em um carro por dois homens. O veículo foi parado em uma blitz.

Segundo a Polícia Militar, ao avistar a presença dos policiais e consequentemente a blitz, o motorista tentou fugir acelerando o carro, no entanto foi abordado. Dentro do carro, foram localizados 20 tabletes de maconha.

Questionados, motorista e passageiro disseram que traziam as drogas de São José dos Campos (SP) com destino a Santa Rita do Sapucaí (MG).

Os dois foram presos e encaminhados para a delegacia de Itajubá, juntamente com a droga apreendida.