Polícia Militar apreende armas de fogo e outras materiais, na cidade de Carvalhos

A Polícia Militar realizou apreensões em patrulhamento e cumprimento à “Operação Campo Seguro e Operação Natalina”, equipes de policiais do 2º Agrupamento de Meio Ambiente e do 4º Pelotão da PM, em ação conjunta, fizeram buscas em zonas rurais do município afim de prevenir crimes contra moradores da região, em patrulha foram realizados seis mandados de busca e apreensão.

Foram encontrados com os suspeitos: quatro armas de fogos, duas munições calibre .22, duas munições calibre .32, um coldre de couro, um pássaro silvestre, uma gaiola além de 13 cartuchos calibre .24 deflagrados.

Três autores presos e conduzidos para a Delegacia de Polícia Civil em Aiuruoca.

A “Operação Campo Seguro e Operação Natalina” têm como objetivo aumentar a sensação de segurança das comunidades rurais e reduzir a incidência de crimes.