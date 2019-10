Polícia Militar apreende arma de fogo e armas brancas em Baependi

Pin Compartilhar 0 Compart.

Na tarde desta segunda-feira (14), a Polícia Militar foi acionada por populares dando conta de que um indivíduo estaria descontrolado na via pública, portando duas facas nas mãos e ameaçando transeuntes e a vizinhança, em Baependi.

Ao chegar no local, a equipe policial deparou com o indivíduo correndo pela via pública portando uma faca. Com a aproximação da viatura policial em ele homiziou-se dentro da própria casa.

Os militares realizaram o cerco na residência e ordenaram que o suspeito saísse do imóvel. O homem saiu da casa, porém, se recusou a levantar as mãos, sendo necessário ser contido e algemado.

Em seguida, na presença de uma testemunha, foi realizada busca no interior do imóvel sendo localizadas diversas armas brancas, bem como uma espingarda. O indivíduo recebeu voz de prisão e foi conduzido ao HPS e posteriormente a Delegacia de Baependi juntamente com os materiais apreendidos.

Fonte e foto: PM