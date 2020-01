Polícia Civil realiza operação em Pouso Alegre; 12 são presos

Pin Compartilhar 0 Compart.

A Polícia Civil realizou uma operação na manhã desta sexta-feira (31), em Pouso Alegre. O objetivo da ação era prender uma quadrilha que vinha protagonizando roubos e furtos na região.

Cerca de 50 policiais de Pouso Alegre e mais delegacias da região participaram da operação. Um helicóptero da Polícia Civil deu o apoio aéreo.

Segunda a Polícia Civil, os criminosos entravam em propriedades na zona rural de Pouso Alegre e municípios vizinhos. A quadrilha ficou conhecida pelo modo violento de agir, muitas das vezes às vítimas eram amarradas e agredidas. O grupo roubava máquinas, produtos agrícolas e dinheiros das residências.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, no dia 7 de janeiro, integrantes da quadrilha invadiram uma residência na zona rural de Pouso Alegre, amarram a dona da casa e vasculharam todo o imóvel. A vítima teve um infarto no momento do assalto e faleceu.

Ao todo, 12 pessoas foram presas. Entre eles membros da quadrilha e receptores que compravam à mercadoria roubada. Todos os detidos foram encaminhados para a delegacia da cidade.

Redação CSul – Alisson Marques