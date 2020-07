Polícia Civil realiza operação contra furtos na zona rural de São Sebastião do Paraíso

Pin Compartilhar 0 Compart.

Dez mandados de busca e apreensão foram cumpridos pela PC.

Nesta quarta-feira (22), a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) desencadeou a operação “Cachoeira”, visando à repressão aos crimes patrimoniais praticados na zona rural de São Sebastião do Paraíso, Sul do estado. Ao todo, foram cumpridos dez mandados de busca e apreensão, sendo oito no Condomínio Cachoeira e os demais no bairro Santa Tereza. Diversos materiais de origem duvidosa foram arrecadados, inclusive alguns que teriam sido subtraídos das propriedades.

As investigações abarcam mais de uma dezena de ocorrências registradas neste ano e em 2019. Além dos delitos de furto e receptação, a operação também teve foco nos delitos de ameaça e lesão corporal. De acordo com os levantamentos realizados, 12 suspeitos de envolvimento nos crimes já foram identificados, bem como apurada suas respectivas participações. Os policiais civis lotados em São Sebastião do Paraíso ainda identificaram os locais usados para as práticas criminosas, motivo pelo qual a PCMG representou à Justiça por buscas nos imóveis alvos da ação de hoje.

Os materiais arrecadados vão instruir os próximos procedimentos investigativos. O Delegado Leandro Zucoloto, que coordenou os trabalhos, destaca o resultado positivo: “A operação teve o êxito esperado, já que os suspeitos foram qualificados e diversos materiais arrecadados, demonstrando à população rural a eficiência dos trabalhos da Polícia Civil”.

A operação foi realizada pela Delegacia Regional de Polícia Civil em São Sebastião do Paraíso e contou com a colaboração das equipes das unidades em Monte Santo de Minas, Itamogi, São Tomás de Aquino e Jacuí.

Fonte e foto: Ascom Polícia Civil