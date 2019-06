Polícia Civil realiza mandados de prisão por tráfico de drogas em São Tomé das Letras

Durante a madrugada e a manhã desta quarta-feira (5), a Polícia Civil realizou uma operação contra o tráfico de drogas em São Tomé das Letras. Até o início desta manhã, pelo menos 23 pessoas já haviam sido presas, algumas em flagrantes.

Sendo assim, ao todo foram expedidos 21 mandados de prisão e até o momento alguns seguem foragidos. Os policiais de Três Corações também saíram as ruas para cumprir 23 mandados de busca e apreensão na cidade-alvo, São Tomé das Letras.

Intitulada de “Missão Pirâmide”, em menção a um dos pontos turísticos mais populares da cidade o qual, de acordo com a polícia, o local era usado para a comercialização da droga. Em algumas casas, a polícia chegou a encontrar suspeitos e também drogas.

De acordo com o delegado responsável pelo caso, as investigações tiveram início há 1 ano e 7 meses. A população queixa a muito tempo desse problema, sendo assim as medidas começaram a ser realizadas e então a polícia conseguiu identificar todos os alvos.

Além das drogas, como maconha, crack e pontos de LSD, a polícia encontrou armas de fogo e balanças de precisão. A operação teve apoio dos cães do canil da polícia e drone. Os presos serão levados para a delegacia de Três Corações.

