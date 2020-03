Polícia Civil realiza grande apreensão de drogas sintéticas em Lavras

Pin Compartilhar 0 Compart.

A Polícia Civil de Lavras realizou uma grande apreensão de drogas na última quarta-feira (18). De acordo com os agentes, a apreensão foi feita após uma informação de que a droga chegaria no município na segunda-feira (16).

Com informações nas mãos os policiais realizaram o trabalho de investigação e prenderam os suspeitos no momento em que eles iriam receber a droga. Na operação foram presos o suposto dono das drogas e sua namorada. Ao todo 500 comprimidos de ecstasy e três porções de MDMA foram apreendidas com eles. Na sequência da operação os agentes foram até as residências dos dois suspeitos, onde foram localizados duas porções de maconha, uma balança de precisão, uma porção de MDMA, 21 comprimidos de ecstasy, além de R$ 50,00 em dinheiro. Todo material foi apreendido. Os suspeitos foram encaminhados para a delegacia.

Ainda conforme a Polícia Civil, a droga renderia ao todo cerca de R$ 15 mil.

Redação CSul – Alisson Marques/Foto: Polícia Civil