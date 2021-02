Polícia Civil prende suspeito de latrocínio em Carmo da Cachoeira

Homem foi preso em Pouso Alegre, um mês após assassinar idoso.

A Polícia Civil de Minas Gerais prendeu, na terça-feira (2), um suspeito de cometer latrocínio contra um idoso de 75 anos. O crime ocorreu no dia 2 de janeiro, em Carmo da Cachoeira, e o investigado foi preso em Pouso Alegre, cidade com cerca de 130 quilômetros de distância de onde aconteceu o latrocínio.

Desde o dia do crime, o suspeito estava foragido. No momento da prisão, o homem estava em um albergue em Pouso Alegre, local onde era servida comida para pessoas carentes e em situação de rua. Ainda, durante a abordagem policial, o investigado apresentou a carteira de identificação do irmão, se passando por ele.

O suspeito foi encaminhado à delegacia, onde concordou em realizar coleta de amostra de material genético para ser usada nas investigações. Posteriormente, foi levado ao sistema prisional.

O crime

No dia 2 de janeiro, o suspeito teria pulado o muro e invadido a casa do idoso. Na ocasião, a vítima, que morava sozinha, estava dormindo no quarto. O suspeito exigiu que o senhor entregasse tudo o que tinha em dinheiro, e a vítima recusou.

Com isso, o investigado usou a bengala do idoso, que estava ao lado da cama, e o golpeou diversas vezes na cabeça, momento em que a vítima ficou inconsciente. Ainda, o suspeito teria ateado fogo na cama da vítima e fugido do local. Foram levados R$ 10 mil em dinheiro.

Um tempo depois, a vítima foi socorrida por vizinhos e levada ao hospital, mas dois dias após o crime, faleceu.

Fonte: Ascom Polícia Civil/Foto: Ilustrativa