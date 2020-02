Polícia Civil prende suspeito de aplicar golpes em Santa Rita do Sapucaí e Itajubá

Pin Compartilhar 0 Compart.

Um homem foi preso na última quinta-feira (13), suspeito de praticar estelionatários, em Santa Rita do Sapucaí e Itajubá.

Segundo a Polícia Civil, o homem de 42 anos anos, foi preso em flagrante usando maquinas de cartões de crédito e débito, cartões esses que eram oriundos das vítimas. Ainda de acordo com a polícia, nos últimos 10 dias, foram três crimes praticados. Com ele, foram encontrados comprovantes de compras feitas com cartões dessas pessoas. O valor total chega a R$ 13 mil reais.

As investigações apontaram que o suspeito, ligava para as vítimas e se dizia funcionário de bancos. O homem explicava que o cartão das vítimas havia sido clonado e para resolver essa questão pedia para eles que entregassem os cartões ao motoboy. No entanto, o motociclista era o próprio golpista.

Com dados e cartões em mãos, o suspeito realizava compras em máquinas de crédito de empresas próprias que eram criadas especificamente para essa finalidade.

Em sua residência foram apreendidas seis máquinas de cartão de crédito, caderno com anotações dos recursos subtraídos, a moto utilizada nos crimes, cartões das vítimas e comprovantes das transações realizadas.

O suspeito foi preso. A polícia segue em rastreamento por outros membros da quadrilha.

Foto: Polícia Civil

Redação CSul – Alisson Marques