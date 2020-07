Polícia Civil prende suspeito de aplicar golpes em Poços de Caldas

Pin Compartilhar 0 Compart.

Suspeito aplicava “golpe do motoboy” em vítimas na cidade.

A Polícia Civil de Minas Gerais prendeu em flagrante, na tarde desta quarta-feira (29), um homem, de 20 anos, suspeito de aplicar o “golpe do motoboy” em Poços de Caldas. Os policiais civis chegaram no momento em que o investigado estava na casa da vítima para recolher o cartão. Já no quarto do hotel onde ele estava hospedado, a equipe apreendeu cinco máquinas utilizadas para a prática do crime.

Nesse tipo de golpe, os estelionatários se passam por funcionários de lojas e de agências bancárias em que a vítima possui conta. No caso específico, conforme apurado, um suposto colaborador comunicou que o cartão havia sido recusado em determinado estabelecimento. Do outro lado da linha, a pessoa já negou qualquer compra. O golpista, então, indicou a possibilidade de clonagem, orientando o bloqueio.

Ao detalhar os procedimentos para bloquear o cartão, a vítima foi convencida a informar alguns dados, incluindo a senha. Além disso, foi informada de que uma pessoa ligada ao banco iria até a casa dela para recolher o cartão, a fim de concluir o procedimento de bloqueio e resolver a situação. No entanto, nesses casos, a intenção dos criminosos é fazer uso indevido do cartão, causando prejuízos ao real titular da conta bancária.

Durante depoimento à polícia, o suspeito, que possui residência em Brasilândia, no estado de São Paulo, confessou a autoria e informou que esse seria o primeiro golpe. Ainda segundo ele, ganharia a quantia de R$ 500 por cartão que conseguisse passar nas máquinas. Após a formalização da autuação em flagrante por estelionato, o investigado foi encaminhado ao Sistema Prisional.

Alerta

A PC orienta ao cidadão não repassar nenhuma informação referente a dados de acesso a cartões bancários por telefone. Após recebimento de ligação desse tipo, consulte seu gerente sobre alguma irregularidade. Nenhum banco pede o cartão de volta ou oferece para buscá-lo em casa.

Quando precisar destruir seu cartão, corte em várias partes e não deixe o chip inteiro.

Fonte e foto: Ascom Polícia Civil