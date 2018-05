Polícia Civil prende integrante do PCC em Alfenas

Um homem apontado como integrante da facção criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital) foi preso na manhã de quinta-feira em Alfenas. É Diego Pereira de Carvalho (conhecido como Veinho), 44 anos, que foi preso pela equipe de policiais civis da Divisão de Roubos da Delegacia de Alfenas.

A prisão aconteceu na rua Nicolau Paraíso, no bairro Morada do Sol, em cumprimento a um mandado judicial que estava em aberto. A ação policial em Alfenas foi em apoio a uma operação de combate ao tráfico de drogas realizada em Três Corações.

Segundo a Polícia Civil, Carvalho integrante do PCC e vinha realizando distribuição de entorpecentes em Alfenas. Em maio de 2009, ele foi preso em Varginha com outros dois moradores de Alfenas com 2,5 kg de crack.

