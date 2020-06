Polícia Civil prende dois suspeitos de assassinato em Campos Gerais

Pin Compartilhar 0 Compart.

A Polícia Civil de Minas Gerais cumpriu mandados de busca e apreensão em desfavor de dois homens, de 20 e 26 anos, suspeitos de matar um jovem, de 22 anos, após o agredirem com um mourão de quase dois metros de comprimento. O crime aconteceu em 1º de janeiro deste ano, em Campos Gerais, Sul do estado. Os investigados foram localizados na cidade vizinha, Alfenas.

De acordo com o Delegado Eduardo Braga Corrêa, a vítima foi severamente agredida após uma festa de réveillon, no bairro Presépio. “O rapaz chegou a ser socorrido e ficou internado até o dia 22 de fevereiro. Ele sofreu grave traumatismo craniano e veio a óbito em decorrência das lesões”, explica.

As investigações apontam o envolvimento de um terceiro suspeito no crime, o qual é procurado pela polícia. Segundo o Delegado, o inquérito policial já foi concluído pela PCMG, com indiciamento dos suspeitos por homicídio qualificado pela crueldade. Os dois investigados detidos já se encontram no Sistema Prisional, à disposição da Justiça.

Para o cumprimento das medidas judiciais, a equipe da Delegacia em Campos Gerais contou com o apoio de policiais civis que atuam em Alfenas. “Agradeço a todos os servidores que participaram da diligência, cujo resultado foi muito exitoso”, ressalta Corrêa.