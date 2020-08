Polícia Civil prende casal suspeito por roubo e restrição de liberdade em Careaçu

Pin Compartilhar 0 Compart.

A Polícia Civil de Minas Gerais, por meio da Delegacia Regional de Pouso Alegre, prendeu, na manhã dessa terça-feira (11), um casal suspeito de participação nos crimes de roubo e restrição de liberdade, ocorrido na cidade de Careaçu. Os mandados de prisão foram cumpridos em Pouso Alegre.

No curso dos trabalhos, a polícia identificou e localizou os dois suspeitos de participarem da ação criminosa. Durante a ação, os policiais realizaram cerco ao local onde estava os suspeitos e encontraram a mulher, de 34 anos. O outro investigado, de 28, ainda tentou fugir pulando por imóveis do quarteirão, porém, após intensas buscas, foi capturado pelos policiais.

Durante operação, que reuniu investigadores de Pouso Alegre e São Gonçalo do Sapucaí, foram apreendidos um carro, três colares, dois telefones celulares, um simulacro de arma de fogo e R$ 1.270 em dinheiro.

Crime

De acordo com as investigações, no dia 27 de junho deste ano, quatro suspeitos entraram na casa da vítima, de 53 anos, amarrando-a com cordas e ameaçando-a com armas de fogo. Os suspeitos ainda levaram o carro do empresário, além de folhas de cheques, dinheiro e aparelho celular. Após perseguição, policiais militares prenderam dois suspeitos, de 20 e 37 anos.

As investigações continuam, com levantamentos de informações e depoimentos, para conclusão do inquérito policial. Os suspeitos podem ser denunciados por crime hediondo, com restrição da liberdade da vítima e roubo com uso de armas de fogo.

Fonte e foto: Ascom Polícia Civil