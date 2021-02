Polícia Civil prende avô suspeito de estuprar a própria neta em Aguanil

Crime ocorreu em outubro de 2020.

A Polícia Civil de Minas Gerais prendeu, nesta segunda-feira (8), um homem, de 58 anos, suspeito de cometer estupro de vulnerável contra a própria neta, de nove anos. O crime ocorreu na zona rural de Aguanil, em outubro do último ano.

Durante as investigações, foram cumpridos mandados de busca e apreensão, que resultaram na localização de diversos materiais eletrônicos, como telefones celulares e computadores. Nos equipamentos, que passaram por perícia, foram localizados conteúdos relacionados com pornografia infantil. Com isso, a PCMG representou pela prisão preventiva do suspeito.

Após o cumprimento do mandado judicial, o investigado foi encaminhado ao sistema prisional, onde se encontra à disposição da Justiça.

Fonte e foto: Ascom Polícia Civil