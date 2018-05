Polícia Civil prende a Chefe da Guarda Municipal em Três Pontas

A Polícia Civil de Três Pontas prendeu na noite de sábado (19), a Chefe da Guarda Civil Municipal Leonara Naves. Ela é acusada de coagir testemunhas no caso que apura o incêndio provocado na antiga sede da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, localizada no Parque Vale do Sol. O caso foi registrado pela Polícia Militar na tarde de segunda-feira (14), onde havia um arquivo da Secretaria Municipal de Saúde, que acabou sendo consumido. A polícia investiga as causas do incêndio, já que não houve arrombamento.

Leonara foi presa no apartamento onde ela mora no bairro Botafogo. Em poucos minutos a notícia correu a cidade e algumas pessoas foram até o local. Ela foi levada para a Delegacia de Polícia Civil de Três Pontas e em seguida conduzida para o Presídio da cidade.

Leonara é funcionária concursada há 12 anos na Guarda Municipal. Em 2014, ela foi eleita a Guarda mais bonita do Brasil, em um concurso. Foram mais de 200 participantes e a trespontana desbancou as concorrentes de vários estados. A competição aconteceu em duas etapas: na primeira, as candidatas passaram por uma votação popular em uma página do concurso no facebook. O número de votos foi contado de acordo com a quantidade de “curtidas”. Leonara recebeu 2.959 votos e ficou em 7º lugar, entre as dez escolhidas.