Polícia Civil prende 21 pessoas envolvidas no crime organizado em Itajubá

Após dois meses de investigação, a Polícia Civil de Minas Gerais realizou, nesta quinta-feira (13), a operação “Caronte”, que resultou na prisão de 21 suspeitos, sendo 12 homens e nove mulheres, por envolvimento com o crime organizado em Itajubá, região Sul do estado.

Também foram apreendidos quatro celulares, seis porções de sementes de maconha, 29 porções grandes de cocaína, 13 porções de crack, diversas cápsulas para acondicionar drogas e uma arma de fogo.

Os presos foram conduzidos para o Sistema Prisional e estão à disposição da Justiça. Os trabalhos foram conduzidos pela 2ª Delegacia Regional de Polícia Civil em Itajubá.

Tribunal de exceção

De acordo com as investigações, a organização criminosa investigada conduzia uma espécie de “tribunal de exceção”, composto por integrantes da quadrilha. Nele, as partes envolvidas eram conduzidas a um local determinado onde, mediante atuação de outros criminosos, era realizado um “julgamento”. A aplicação das penas consistia, algumas vezes, em agressões.

Foram identificados pelo menos três casos de “julgamento” com a participação dos suspeitos, acompanhados e executados pelos integrantes da facção. Nesse contexto, a Polícia investiga a prática dos crimes de sequestro, cárcere privado, tortura e organização criminosa.

“Realizamos um trabalho intenso de investigação e conseguimos identificar suspeitos pertencentes à facção criminosa que vinham criando uma espécie de ‘justiça privada’ a pessoas que quebravam regras impostas por esta organização”, explica o Delegado Alexandre Valentim Boari de Souza, que conduziu as investigações.

Durante os trabalhos investigativos, foi identificado o vínculo de alguns integrantes da associação criminosa com responsáveis por pontos de venda de drogas na região. Alguns dos investigados ainda foram presos em decorrência de investigação conduzida pela Delegacia de Crimes contra o Patrimônio, já que também são suspeitos de cometer roubos em Itajubá.

Caronte

O nome da operação faz referência ao personagem da mitologia grega. Caronte era o barqueiro de Hades, deus do Inferno, que transportava as almas dos recém-mortos para o submundo. A analogia está em conduzir os investigados à verdadeira justiça, não aquela informal e ilícita a qual exerciam.

A operação desta quinta-feira (13) foi a etapa final de várias outras ações policiais realizadas nas duas últimas semanas, englobando também as investigações das Delegacias Adjuntas de Itajubá, que resultaram na expedição de 32 mandados de prisão, e 38 de busca e apreensão.

A operação contou com a participação de 140 policiais civis, com equipes das Regionais de Itajubá, São Lourenço, Pouso Alegre, Varginha, Três Corações, Lavras e Poços de Caldas, além da equipe do Canil e do Apoio Aéreo de Belo Horizonte. A ação ainda teve o apoio da Polícia Penal do Presídio de Itajubá e da Guarda Municipal de Itajubá.

Fonte e foto: Ascom Polícia Civil