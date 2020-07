Polícia Civil investiga jovem que furou isolamento e foi a uma festa em Andradas

Pin Compartilhar 0 Compart.

Rapaz estaria em isolamento social devido à suspeita de Covid-19.

Redação CSul/Foto: Divulgação

Um jovem de 21 anos, é investigado pela Polícia Civil por supostamente ter descumprido a orientação de isolamento social e comparecido à uma festa em Andradas. Segundo a PC, o rapaz apresentou sintomas da Covid-19 e foi orientado a ficar em isolamento pela Secretaria Municipal de Saúde.

Ainda conforme a Polícia Civil, diversas pessoas estavam no local onde foi comemorado a festa.

Vale ressaltar que, infringir determinação do poder público, destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa, é crime de acordo com o Artigo 268 do Código Penal. Devido à isso, o jovem poderá pegar de um ou até três anos de detenção, além de multa.

Com informações: Portal da Cidade Andradas