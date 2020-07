Polícia Civil investiga fraude em suposto assalto a carga de café em Santana da Vargem

Pin Compartilhar 0 Compart.

Policiais deflagraram nessa quinta-feira (9), operação “Fake News” afim de combater fraude em suposto roubo de carga avaliada em R$ 100 mil.

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), em parceria com a Receita Estadual, deflagrou nessa quinta-feira (9), a operação “Fake News” com o objetivo de desarticular um esquema montado para fraudar seguro de carga, no Sul de Minas. Na ocasião, foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão no município de Três Pontas.

As investigações tiveram início em abril deste ano, após a ocorrência do roubo de uma carga na Rodovia 167. O motorista procurou a polícia alegando ter sido abordado por homens armados que o fizeram refém, liberando-o na cidade de Perdões.

Entretanto, após diligências realizadas nos municípios de Três Pontas, Coqueiral, Três Corações e na região do Trumbuca, distrito pertencente à Nepomuceno, os policiais constataram ter havido uma simulação de roubo para fraudar o seguro da carga, conforme explicou o Delegado Gustavo Gomes.

Segundo apurado, 335 sacas de café em grão teriam sido embarcadas no caminhão, pesadas em uma balança nas proximidades e, em seguida, descarregadas no próprio armazém de origem. O motorista teria seguido com o caminhão vazio pela Rodovia 167 onde, no município de Santana da Vargem, ocorreu a simulação do roubo, com o objetivo de obter o prêmio do seguro da carga avaliado em cerca de R$ 100 mil.

Os suspeitos ainda chegaram a abandonar o veículo, usando bloqueadores de sinal, em um local seguro, e noticiaram o crime em Perdões, visando atrapalhar as investigações. “As vítimas passaram a ser suspeitos do crime de estelionato na modalidade de fraude contra seguros”, afirmou Gomes.

O lucro dos suspeitos teria atingido, pelo menos, o dobro do valor do seguro, pois além do prêmio, eles teriam colocado toda a carga de café no mercado usando notas fiscais inidôneas.

Três mandados de busca e apreensão foram cumpridos nas residências dos investigados e o outro, no armazém onde foi realizado o levantamento contábil para apurar crimes tributários. Foram apreendidos notebooks, celulares, dinheiro e todos os registros de movimentação fiscal da empresa, que passarão por análise e auditoria da Receita Estadual e da perícia técnica da PCMG.

“As investigações avançam, mas o inquérito, nessa primeira fase, encerra-se com a constatação e futuro indiciamento por fraude contra seguro e associação criminosa. Em um segundo momento, as investigações tendem a avançar em relação aos crimes tributários”, concluiu Gomes.

O nome da operação “Fake News” faz alusão ao meio utilizado pelos suspeitos como forma de fraudar o seguro da carga.

A ação foi realizada pela equipe da Delegacia de Polícia Civil em Três Pontas, com o apoio das Delegacias de Polícia Civil em Boa Esperança, Guapé e Varginha.

Fonte e foto: Ascom Polícia Civil de Minas Gerais