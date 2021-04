Polícia Civil identifica suspeito de furto em Campo Belo

Suspeito, que confessou o crime, alegou, também, estar envolvido em outros furtos na cidade.

Redação CSul/Foto: Polícia Civil

A Polícia Civil de Minas Gerais apurou a autoria e recuperou materiais furtados de três comércios localizados no Centro de Campo Belo. Por meio da análise de imagens de circuito de monitoramento, os policiais identificaram o suspeito, de 31 anos, envolvido nos crimes. O homem já é conhecido no meio policial por outros furtos.

Durante ação da polícia, ele foi localizado e confessou o envolvimento nos três casos investigados, sendo os alvos uma mercearia, um sacolão e uma papelaria. Dois desses furtos foram executados com a utilização de chave micha e, no terceiro, o suspeito teria se aproveitado de um momento de distração de um dos atendentes do comércio.

O homem indicou ainda que havia repassado os produtos do furto em um ponto de tráfico de drogas. Com base nessa informação, a equipe policial conseguiu recuperar quatro máquinas de cartão e um aparelho celular.

O homem foi preso e encaminhado à delegacia. O material foi apreendido.