Polícia Civil encontra materiais furtados em loja, dentro de tubulação de esgoto em Três Pontas

A Polícia Civil já identificou nesta quinta-feira (23), os três suspeitos de arrombar e furtar uma loja de eletroeletrônicos e celulares no Centro de Três Pontas.

Grande parte do material como caixas de som portáteis, fone de ouvido e bateria de celular, foram recuperados. Após levantamentos, os investigadores encontraram dentro de uma manilha de esgoto, em um local de difícil acesso, estes materiais.

Os três suspeitos de terem cometido o crime na madrugada de terça-feira (21), já são bastante conhecidos no meio policial, principalmente pelo crime de furto. As investigações ainda não foram concluídas.

O crime

A ação criminosa foi registrada por câmeras de segurança da rua. Elas mostram que o trio teve dificuldades para conseguir retirar a porta de vidro. A todo momento, um deles sempre espera abaixo, aparentando estar em um veículo. Eles tentaram diversas vezes, colocar os braços para pegar os itens que estavam na prateleira em frente a porta, mas não conseguiram. Depois de irem e voltarem algumas vezes, os criminosos aparecem com um pedaço de madeira e a coloca em uma fresta, mas não consegue abrir.

Para concluir o crime, um força o vidro em sua própria direção usando as mãos e os pés e o outro ajuda com a madeira na parte de baixo. Eles se assustam quando a porta cai e por pouco não se quebra no chão. Sem fazer barulho, eles colocam o vidro na calçada e entram na loja. Lá escolhem o que querem levar. Descem a rua e voltam em seguida, pegam mais coisas e vão embora.

Fonte: Equipe Positiva / Foto: Polícia Civil