Polícia Civil apreende maconha, droga sintética e prende três suspeitos em operação

Pin Compartilhar 0 Compart.

A Polícia Civil desencadeou na manhã de terça-feira (12), mais uma operação de combate ao tráfico de drogas, cumpriu quatro mandados de busca e apreensão e um de prisão. As investigações começaram após a prisão de Luiz Eduardo Marchetti Miranda “Maritaca” em junho deste ano.

No período de 30 dias, antes da conclusão do inquérito, a defesa conseguiu um habeas corpus no Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) e “Maritaca” foi solto. Quando a Polícia Civil terminou as investigações, a justiça decretou a prisão preventiva dele, pois concluiu que havia outras pessoas envolvidas com ele no tráfico de drogas, inclusive na época um menor de idade.

A polícia solicitou três mandados de prisão, mas a justiça decretou apenas um, porém, durante o cumprimento deles durante a manhã de terça-feira, foi localizado drogas em todas as residências dos investigados, associados a Maritaca.

Foram apreendidos, dois tabletes de maconha, mais uma porção, um papelote de cocaína, MD (droga sintética), duas balanças de precisão, embalagens plásticas, duas facas usadas para fracionar a droga, dois aparelhos celulares e R$170 em dinheiro.

Foram presos Luis Eduardo “Maritaca”, de 33 anos, Luan Reis Diniz de 23 e Yuri Rodrigues Reis de 20. Eles foram e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Três Pontas.

Fonte: Equipe Positiva / Foto: Equipe Positiva.