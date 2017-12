Polícia apreende caminhão em operação contra estelionato em Poços de Caldas

Um caminhão carregado de sementes foi apreendido pela Polícia Civil nesta quarta-feira (29) em Poços de Caldas (MG). De acordo com os policiais, a ação faz parte da operação ‘Duplicata Fantasma’, que prendeu seis suspeitos de integrar uma quadrilha especializada em estelionato no município.

Segundo a polícia, a quadrilha usava dois CNPJs para fazer compras a prazo no Sul de Minas e também no interior de São Paulo, mas não pagava as contas. Com isso, o grupo lucrava ao revender os produtos.