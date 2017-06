Polícia acredita que mesma quadrilha possa estar por trás de novos ataques a bancos no Sul de MG

Polícia Civil de Paraguaçu (MG) procura por outros integrantes de uma quadrilha suspeita de render gerentes fora do banco e até sequestrar alguns deles, junto com familiares, para roubar agências em várias cidades do Sul de Minas. A polícia acredita que essa quadrilha possa estar por trás de novos ataques registrados nesta semana, em Divisa Nova e Fama.