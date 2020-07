Poços de Caldas: Polícia Rodoviária Federal apreende carreta furtada em 2015

Pin Compartilhar 0 Compart.

Veículo teria sido roubado há cinco anos, em Muriaé.

Redação CSul/Foto: Polícia Rodoviária Federal

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu na manhã desta segunda-feira (27), uma carreta que havia sido roubada em 2015 na cidade de Muriaé-MG. A ocorrência foi registrada na BR-146, em Poços de Caldas.

Segundo a PRF, o veículo foi paralisado em uma fiscalização de rotina e após minuciosa averiguação nos elementos de identificação, foi constatado que a carreta estava com queixa de roubado no ano de 2015.

Questionado, o condutor disse que não sabia do fato e completou dizendo que apenas trabalha para o proprietário do veículo. Os policiais então ligaram para o real dono da carreta, que confirmou as características e sua situação.

O condutor foi encaminhado à delegacia e o veículo levado ao pátio credenciado.

Com informações: Ascom PRF