Poços de Caldas: motorista morre após bater caminhonete em poste

Condutor perdeu o controle do veículo, se chocou em poste e ficou preso às ferragens.

Um motorista, de 34 anos, morreu na noite desta quinta-feira (8), após bater a caminhonete em que conduzia contra um poste. O acidente ocorreu na Avenida Vereador Edmundo Cardillo, em Poços de Caldas.

Segundo testemunhas, Bruno Alexander Cesário Oliveira teria perdido o controle do carro e se chocado no poste. A vítima ficou presa às ferragens devido ao tombamento do veículo. Bruno chegou a ser socorrido pelo SAMU, no entanto faleceu ao dar entrada na Santa Casa da cidade.

A perícia foi acionada e realizou os trabalhos de praxe no local do acidente. A vítima era natural de Alfenas, e deixa dois filhos.

Com informações: Onda Poços