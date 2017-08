Poços de Caldas: Jovem morre após despencar de teto de fábrica e cair em tanque de produtos químicos

Um jovem de 19 anos morreu após despencar do teto de uma fábrica de Poços de Caldas (MG) na madrugada deste sábado (26). De acordo com a Polícia Militar, Daniel da Silva Lopes, de 19 anos, caiu em um tanque com produtos químicos para trabalhar metais.

O rapaz foi encontrado quando os funcionários chegaram para trabalhar nesta manhã.

“Ele me ligou cedo, tinha uma telha quebrada, e logo viu que tinha uma pessoa caída. Ele já assustou, já ficou em pânico. Aí ele me ligou e relatou isso. No momento já chamou a polícia e o Corpo de Bombeiros”, conta Alberto Schwether, que é dono da empresa.

Ainda de acordo com os policiais, o rapaz estaria tentando passar sobre a fábrica para ter acesso a um outro prédio, que dá acesso a uma boate, quando o telhado cedeu. Um vizinho conta que tem se tornado comum as pessoas fazerem isso.

“Dá para ver que todo mundo pula para não pagar o ingresso. Toda vez que tem o show lá embaixo, todo mundo pula lá para isso”, diz o motorista Cláudio César Ferreira.

A polícia e o Corpo de Bombeiros chegaram a ser acionados, mas Daniel foi encontrado já sem vida. A perícia foi chamada para averiguar a situação. O laudo deve ficar pronto na próxima segunda-feira (28).

O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) da cidade e depois velado no Velório Municipal de Poços de Caldas. O enterro está marcado para as 9h deste domingo no Cemitério Parque. Fonte: G1 Sul de Minas