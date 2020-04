Poços de Caldas: Grupo é apreendido com mais de R$ 7 mil em notas falsas

Pin Compartilhar 0 Compart.

Mais de R$ 7 mil em notas falsas foram apreendidas em Poços de Caldas na madrugada desta quarta-feira (8). O dinheiro estava em posse de um grupo teatral com quatro pessoas.

De acordo com a Guarda Municipal, um veículo em atitude suspeita foi abordado, nas buscas as autoridades encontraram várias notas falsificadas, além de uma porção de entorpecentes. No carro estavam duas mulheres e dois homens.

O grupo foi encaminhado para a delegacia regional em Varginha. Tendo em vista que o crime é de esfera federal.

Redação CSul – Alisson Marques/Foto: