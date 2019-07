Poços de Caldas ganha novo ponto turístico

Em uma ação conjunta entre as secretarias de Turismo e Comunicação Social, a Prefeitura criou um letreiro móvel com o nome de Poços de Caldas, que vai percorrer vários pontos turísticos como forma de divulgar ainda mais o nome da cidade. Tradicional cartão-postal do município, a Praça Pedro Sanches foi o primeiro local a receber o letreiro “Eu amo Poços”, na sexta-feira (28).

Rapidamente, as fotos de moradores e turistas começaram a aparecer nas redes sociais e viraram um fenômeno na internet. Segundo o secretário municipal de Turismo, Ricardo Fonseca, a nova atração turística foi pensada exatamente para o início da temporada das férias de julho, época de maior visitação na cidade.

O projeto foi desenvolvido pela 18 Comunicação, agência de publicidade que atende a Prefeitura de Poços de Caldas. “Os letreiros têm se tornado uma excelente ferramenta de marketing espontâneo. É uma forma de levar o turista a divulgar o nome de Poços de Caldas para todo o mundo, através das redes sociais, sem custos e com alta taxa de engajamento”, destaca o coordenador da Divisão de Imprensa e Comunicação Social da Prefeitura, Paulo Ney de Castro Jr.

A Secretaria de Turismo está definindo os próximos pontos que receberão o letreiro. A proposta é que, inicialmente, a placa desmontável seja levada para os locais da região central, como o Parque José Affonso Junqueira, por exemplo.

“Temos recebido um feedback bastante positivo. O letreiro é um sucesso de público e tem aumentado a visibilidade de Poços de Caldas como destino turístico na internet. Além disso, é uma forma também dos moradores declararem seu amor pela cidade”, ressalta o secretário de Turismo, Ricardo Fonseca.

Na sexta-feira, o elenco mirim do filme Turma da Mônica – Laços já fez seu registro no novo letreiro. Grande parte do longa live-action da turminha mais querida do Brasil foi filmada em Poços de Caldas. A Praça Pedro Sanches e o Parque José Affonso Junqueira se transformaram no famoso Bairro do Limoeiro. O filme está em cartaz em todo o país.

#euamopoçosdecaldas

O secretário afirma que a ideia é que os moradores e visitantes utilizem a hastag #euamopoçosdecaldas nas redes sociais, junto com o registro das recordações no letreiro.

“Minhas férias estão chegando e bora pra Poços”, publicou a turista Marisa Santos. Já a moradora Simone Regina aproveitou para declarar seu amor pela cidade: “Ah, que lindo. Amo de verdade”.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas