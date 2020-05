Poços de Caldas altera barreiras e reforça fiscalização

Pin Compartilhar 0 Compart.

Redação CSul – Alisson Marques/Foto: Pocoscom.com

A Prefeitura de Poços de Caldas decidiu por desativar duas barreiras na cidade e mudar a estratégia de bloqueio para chegada de visitantes. Entretanto, mesmo com a alteração, a administração municipal crê que a fiscalização será maior devido ao novo ponto instalado próximo a uma empresa de laticínios.

As barreiras desativadas são a do pórtico (divisa com Estado de São Paulo) e a de Campestrinho, que liga Poços de Caldas ao distrito da cidade paulista de Divinolândia.

De acordo com a Secretaria de Defesa Social, o intuito da mudança é aumentar a fiscalização, já que o novo ponto conseguirá abrangir chegada de motoristas de várias cidades, como Campinas, Campestrinho, São Sebastião da Grama, São Paulo e do distrito de Palmeiral, que pertence a Botelhos.