PM recupera carro roubado usado para assaltar supermercado em Alfenas

Um carro que teria sido usado na fuga de bandidos após um assalto a um supermercado em Alfenas foi localizado pela Polícia.

De acordo com informações, o carro foi roubado dentro do estacionamento do local, que fica no bairro Estação. Segundo testemunhas, os bandidos vieram atrás de um suposto malote com dinheiro do supermercado.

Como não encontraram nada, levaram o carro. O veículo estava no bairro Vila Formosa. Os dois bandidos ainda não foram localizados.

Fonte: Minas Acontece