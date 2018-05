PM recebe denúncia anônima e apreende drogas em São Tomé das Letras

Nesta quarta-feira (16), na cidade de São Tomé das Letras, a PM logrou êxito em apreender 26 papelotes de cocaína e 5 invólucros de maconha. Dois autores foram presos em flagrante delito.

Após receber denúncia anônima de que um veículo estaria sendo utilizado para transportar drogas, a guarnição policial realizou rastreamento pela cidade e logrou êxito em abordar o veículo citado na denúncia, bem como seus condutores, durante a realização de buscas foram localizados no seu interior 26 papelotes de cocaína e 5 invólucros contendo maconha.

Os dois ocupantes do veículo foram presos em flagrante delito, o carro foi removido para o pátio credenciado do Detran e os autores conduzidos a Delegacia da Policia Civil, juntamente com os materiais apreendidos.

Com informação: Assessória de Comunicação Organizacional da 16ª Cia PM Ind

Fonte: Alô Alô Cidade / Foto: PM